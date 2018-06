Eine breite Streuung ist sicherer als Heimatliebe

Wie gefährlich sind eigentlich Aktien? Dazu gehen die Meinungen auseinander: Während die einen die höhere Volatilität scheuen, halten die anderen Cash langfristig für riskanter (in dem Sinn, dass man mit ziemlicher Sicherheit real verliert). Schließt man sich der Meinung wohlhabender Privatanleger an, hängt das Aktienrisiko jedoch vor allem von einem Faktor ab: von dem Land, in dem die Unternehmen beheimatet sind.