Auch Private wollen Ethik

Wien. Vor zehn Jahren was es noch ein Schlagwort, bei dem viele bloß die Augen rollten. Nachhaltige Geldanlage war fast so etwas wie eine Orchideendisziplin. Auch heute reißt das Thema vielleicht noch nicht jeden Kleinanleger vom Hocker, in der EU-Kommission hat es aber bereits Gehör gefunden.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 11.06.2018)