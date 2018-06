Technologie: Hört diese Rallye nie auf?

New York. Jeder macht Fehler, sogar Warren Buffett. „Ich war zu blöd, um zu realisieren, was da passiert“, sagte der legendäre Investor beim Aktionärstreffen seines Investmenthauses Berkshire Hathaway im Jahr 2017. Er bezog sich auf sein altes Credo, die Finger von Technologieaktien zu lassen. Buffett war lange Zeit ein sogenannter „Value Investor“. Solche konzentrieren sich auf die „alte Wirtschaft“, also Einzelhändler, Energieunternehmen oder Banken.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 11.06.2018)