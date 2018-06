Joachim Fels: „Populismus macht uns mehr Sorgen“

Die Presse: Es heißt, wir sind in der Spätphase eines Zyklus. Wie gefährlich ist das für die Märkte?



Joachim Fels: Wir glauben, dass wir noch nicht am Ende dieses Zyklus sind, aber das Ende rückt in Sichtweite. Grund ist, dass die Finanzpolitik in den USA genau zum falschen Zeitpunkt expansiv wird. Jetzt, wo die Wirtschaft gut wächst und die Arbeitslosenquote unter vier Prozent gefallen ist, kriegen wir den Fiskalstimulus. Der macht den Zyklus zyklischer. Das bedeutet dieses und wahrscheinlich auch nächstes Jahr ein starkes Wirtschaftswachstum und damit auch stärkere Inflationsrisken.



Ist die Gefahr in Europa nicht höher? Die USA haben schon mehrmals die Zinsen angehoben. Was soll die EZB machen, wenn ein Abschwung kommt?