Wollen Sie Amazon kaufen oder doch lieber Walgreens?

Haben Sie sich schon einmal mit dem Gedanken getragen, Walgreens Boots Alliance in Ihr Depot aufzunehmen? Bis vor kurzem war die Aktie der US-Apothekenkette selten im Visier europäischer Anleger. Ab dem morgigen Dienstag wird sich das ändern: Dann wird das Unternehmen in den wohl meist beachteten Aktienindex der Welt aufgenommen: in den 30 Werte umfassenden Dow Jones Industrial Average.