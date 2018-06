Über der Börsenparty ziehen Wolken auf

Wien. „Handelskrieg? Das ist nicht unser Hauptszenario“, betonen Ökonomen, Analysten und andere Experten, wenn es um ihre Einschätzung der Märkte in den kommenden Monaten geht. Handelskonflikt ja, Krieg der Worte ja, aber letztlich würden die Konfliktparteien doch einlenken und eine für alle zufriedenstellende Lösung finden. Ähnlich denken die Experten über die Gefahr einer zu steilen Zinsanhebung in den USA, die Eskalation einer der vielen politischen Krisen sowie die Möglichkeit, dass die italienische Regierung tatsächlich all ihre kostspieligen Versprechungen umsetzt.