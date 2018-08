Gute Gründe, falsche Entscheidung

Hedgefonds-Manager David Einhorn von Greenlight Capital sucht nach plausiblen Gründen, warum bestimmte Aktien wohl steigen oder fallen werden. Dann kauft er sie – oder wettet auf fallende Kurse. Doch heuer lag er in so ziemlich allem falsch, wie er kürzlich einräumte. So hatte er sich von Apple getrennt, da er dem iPhone-Hersteller nicht mehr viel Potenzial zutraute. Die Aktie ist jedoch gestiegen, Apple ist an der Börse inzwischen mehr als eine Billion Dollar wert.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 20.08.2018)