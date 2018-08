Das allerletzte Aufbäumen der Zinsen

Ende gut, alles gut? In Sachen Zinsen wird das schwierig. Wir haben uns zwar schon gewöhnt an diese bizarre Welt, in der Sparer abgezockt werden, wenn sie ihr Geld auf die Bank legen, weil die Zinsen niedriger sind als die Inflation. Aber wir sind auch stets davon ausgegangen, dass es irgendwann wieder besser wird. Deshalb halten viele Österreicher einfach durch, gönnen sich ein bisschen Konsum – und warten sonst ab. Aber diesmal ist tatsächlich etwas anders. Wenn der Trend der vergangenen Jahrzehnte anhält, dann werden die Zinsen nicht hoch steigen können. Drei Prozent wären schon viel. In den USA. Wie viel Zeit im Euroraum bleibt, um die Zinsen vor der nächsten Krise anzuheben, weiß niemand. Dann folgt ein neues Paradigma. Aber welches?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 20.08.2018)