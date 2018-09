Gelderziehung: Früh übt sich

Wien. In den kommenden beiden Wochen beginnt für rund 85.000 Kinder der Ernst des Lebens. Denn sie müssen, oder besser gesagt dürfen, erstmals die Schulbank drücken. Neben Lesen und Schreiben wird ihnen auch Rechnen beigebracht.



Der Umgang mit Zahlen ist es auch, der sich praktisch erlernen lässt. Und zwar mithilfe von (Taschen-)Geld. „Eltern sind ja sehr auf die Gesundheit ihrer Kinder bedacht. Wir sehen Taschengeld auch als eine Art finanzielle Gesundheitsvorsorge“, sagt Philip List, Leiter des „Erste Financial Life Park“ (Flip). Auf etwas sparen, sich bestimmte Beträge einzuteilen – „das alles wird sie im späteren Leben prägen“, so List.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.09.2018)