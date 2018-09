Crash wegen Trump ist kaum wahrscheinlich

New York. Am Freitag, dem 22. November 1963, wurde John F. Kennedy ermordet. Der Aktienindex S&P 500 verlor 2,8Prozent. Der Handel wurde kurzzeitig ausgesetzt. Am Montag ging es wieder nach oben, am Dienstag waren die Verluste wettgemacht. Was uns dieses Beispiel lehrt: Die Börsen scheren sich relativ wenig um das individuelle Schicksal eines US-Präsidenten. Es geht ihnen bestenfalls um die wirtschaftspolitische Ausrichtung der weltgrößten Volkswirtschaft.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.09.2018)