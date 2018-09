Gutes Wetter, schlechte Geschäfte?

Zumindest in den Freibädern ist der Sommer endgültig vorbei. In den Bilanzen vieler Handelsunternehmen dürfte die lange Hitzewelle aber noch eine Weile nachwirken. In der Vorwoche meldeten etliche Händler drastische Umsatzeinbrüche. Der deutsche Onlinehändler Zalando musste seine Gewinnprognose gar zum zweiten Mal binnen sechs Wochen kräftig nach unten korrigieren. Und zum zweiten Mal begründete er das mit den Temperaturen. Das Umsatzwachstum werde bei 20 statt 25 Prozent zu liegen kommen, das bereinigte Betriebsergebnis (Ebit) bei 150 bis 190 Mio. Euro statt der bisher prognostizierten 220 bis 270 Mio. Euro. Die Aktie brach prompt um zwanzig Prozent ein, mittlerweile liegt das Minus seit Ende Juli bei über 35 Prozent.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 24.09.2018)