Seniorenmigration: Der schönste Ruhestand ist am Palmenstrand

Wien. Es klingt wie ein Traum: An der Strandpromenade unter Palmen spazieren gehen, auch im Winter in der wärmenden Sonne sitzen, sich alles leicht leisten können – nicht nur für ein, zwei Urlaubswochen, sondern ganzjährig. Aber es muss kein Traum bleiben: Immer mehr Pensionisten aus dem kühlen Norden Europas ziehen in südliche Gefilde. Sie leben dort besser für weniger Geld. Nicht nur, weil Mieten und Lebenshaltungskosten meist niedriger sind als zu Hause, sondern auch wegen fiskalischer Vorteile – wie die Diskussion um Portugal als Steuerparadies für Rentner jüngst gezeigt hat (die „Presse“ berichtete). Nur bis Österreich scheint sich der Trend noch nicht durchgesprochen zu haben.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 01.10.2018)