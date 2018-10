Die Nachwehen der Fed-Entscheidung

New York. Bislang fehlerfrei. So einfach lässt sich der Ausstieg der wichtigsten Notenbank aus der ultraexpansiven Geldpolitik zusammenfassen – zumindest wenn man die Reaktion der Märkte als entscheidendes Kriterium erachtet. Man kann das gar nicht überbewerten. Zumal vergangene Woche endgültig ein neues Zeitalter in der Geldpolitik der Vereinigten Staaten von Amerika eingeläutet wurde. Die Konsequenzen sind weitreichend. Daher lohnt es sich für Investoren weltweit, jetzt einen genaueren Blick darauf zu werfen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 01.10.2018)