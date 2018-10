Stiftungsrecht: Gutes zu tun ist immer noch schwer

Wien. Wer Geld hat und damit Gutes tun will, hat es in Österreich nicht ganz leicht. Kritisiert werde man auf jeden Fall, sagt Katharina Turnauer. Weil man nicht noch viel mehr gegeben hat. Oder aber, weil man überhaupt so viel geben kann.



Turnauer ist Präsidentin des Verbands für gemeinnütziges Stiften und selbst Stifterin, sie weiß, wovon sie spricht. „Inwieweit will ich Private überhaupt ins Boot holen?“, sei letztlich auch eine ideologische Frage, sagt sie.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 08.10.2018)