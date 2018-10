Aktien: Wenn Absichern nicht viel hilft

Wirtschaftsnobelpreisträger Robert Shiller hat wieder einmal Parallelen zu den Aktienkursverläufen der 1920er- und 1930er-Jahre gezogen. Im Jahr 1929 hatten die US-Börsen einen vorläufigen Höhepunkt erreicht. In diesem Jahr stieg der Aktienmarkt allein zwischen Mai und September um 30 Prozent. Viele Menschen hätten den Aktienmarkt als eine Art Glücksspiel begriffen, meinte Schiller gegenüber CNBC und warnte: Der Spirit der späten 1920er-Jahre sei auch jetzt zu spüren. Shiller verwies einmal mehr auf die rekordverdächtige Länge des gegenwärtigen Bullenmarkts. Insbesondere in den USA, wo Aktien besonders teuer sind, könnte ohne Vorwarnung ein Bärenmarkt einsetzen. Dennoch: So pessimistisch wie 2000 – damals war die Dotcom-Blase geplatzt, und der S&P500 war bis 2002 um 50 Prozent in die Tiefe gerasselt – sei er noch nicht.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 08.10.2018)