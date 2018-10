Der Reiz der Start-ups reißt nicht ab

Wien. Vegan, bio und CO 2 -neutral entlang der gesamten Wertschöpfungskette. So haben Thomas Miksits und Alexander Jiresch ihr Tee–Getränk aus der Dose in den vergangenen Jahren beworben. Nun wurde die Wiener Firma „all i need“ mehrheitlich (85 Prozent) an den deutschen Limonadenhersteller Capri-Sun verkauft. Die Inhaber bleiben weiterhin mit einem Anteil von 15 Prozent an Bord. Für sie dürfte sich der Teil-Exit jedenfalls ausgezahlt haben. Doch nicht nur für sie. Denn auch Crowd-Investoren haben Kapital in das Start-up gesteckt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 08.10.2018)