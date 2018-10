Ein Dachfonds für Österreich

Wien. Die Geschichte mit der staatlichen Ausfallgarantie kommt auch Rudolf Kinsky schwer über die Lippen. Er ist Präsident der Austrian Private Equity and Venture Capital Organisation, kurz AVCO, und „durch und durch ein Liberaler“. Sprich: So wenig Staat wie möglich. Aber es gibt Situationen, da kommen auch Liberale nicht ganz ohne die sichtbare Hand des Staats aus. Kinsky will einen sogenannten Dachfonds Österreich initiieren. Dieser soll dafür sorgen, dass heimische Unternehmen mit ausreichend Risikokapital ausgestattet werden.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 15.10.2018)