USA: Was der Renditeanstieg bedeutet

New York. Im Nachhinein ist man immer klüger. Seit Langem sagten Analysten voraus, dass die Renditen für US-Staatspapiere dank der Zinserhöhungen der Notenbank Fed und der robusten US-Wirtschaft nach oben klettern würden. Seit Monaten hieß es, dass ein derartiger Anstieg ein Drama an den Weltbörsen auslösen könnte. Vergangene Woche war es so weit: Die US-Börsen sackten ab, und mit ihnen nahezu alle anderen wichtigen Marktplätze weltweit. War ja abzusehen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 15.10.2018)