Auf diese Zahlen sollen Anleger demnächst achten

New York. Viele Lichtblicke gab es am globalen Börsenparkett zuletzt nicht, da bauen gebeutelte Anleger auf jeden Hoffnungsschimmer. Der wohl wichtigste im Moment: gute Firmenzahlen aus den USA. Fünf der sechs größten Finanzinstitute haben die Erwartungen der Analysten übertroffen und so die Talfahrt an den Börsen zwischenzeitlich unterbrochen. Setzt sich dieser Trend in den kommenden Wochen auch bei den Technologiekonzernen fort, könnte es nochmals ein Kursfeuerwerk geben.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.10.2018)