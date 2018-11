Kupfer – der einzige Rohstoff, der einen Doktortitel trägt

Wien. Wer an Rohstoffmärkte denkt, hat meist zwei Dinge im Auge: Öl und Gold. Mit beiden Produkten verbindet uns nämlich Alltägliches: die Zapfsäule und der Ehering.

Und so kommt es, dass Kupfer im Schatten dieser beiden Rohstoffe steht – zu Unrecht, handelt es sich doch um eines der wichtigsten Industriemetalle überhaupt. Das hat auch mit dessen Eigenschaften zu tun. Kupfer gilt als guter Wärmeleiter, ist leicht zu verarbeiten und rostet nicht. Genau deshalb wird es vielerorts eingesetzt.

Als sein größter Verbraucher gilt der Bausektor, gefolgt von der Elektroindustrie. Kupfer ist praktisch überall zu finden: in Handys, Autos, Kabeln. Da Kupfer als derart wertvoll gilt, machen selbst Diebe vor dem Rohstoff nicht halt. Stromleitungen und Erdungskabel gelten als beliebtes Plünderungsobjekt, wiederholt schafften es entsprechende Berichte in die Schlagzeilen.