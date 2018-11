Ein seltsamer Grund macht US-Aktien nun besonders interessant

New York. Über den Markteinfluss von Wahlen in den Vereinigten Staaten von Amerika lässt sich streiten. Denn politische Börsen haben bekanntlich kurze Beine. Oft erfolgen Schwankungen unabhängig von einem Wahlausgang oder den Entwicklungen in Washington. Generell sind sich die meisten Beobachter aber einig: Besser hätten die Kongresswahlen gar nicht ausgehen können. Durchaus möglich also, dass sich die – mit kurzen Unterbrechungen – fast zehn Jahre dauernde Rallye in den USA nun verlängert.