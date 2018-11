„Wir sollten von den Börsen jetzt nicht allzu viel erwarten“

Wien. Trotz der jüngsten Turbulenzen auf den Märkten setzt Meinhard Platzer, Co-CEO der LGT Bank Österreich, weiterhin auf Aktien: „Wir sind in Aktien über- und in Anleihen untergewichtet“, sagte Platzer im Gespräch mit der „Presse“. Konkret liege der Aktienanteil in einem ausgewogenen Portfolio der Österreich-Tochter der liechtensteinischen „Fürstenbank“ bei 49 Prozent statt der sonst üblichen 43 Prozent.

Anleihen, die normalerweise 36 Prozent Anteil haben, sind dagegen untergewichtet. Der Grund dafür: Das Kreditrisiko werde in diesem Bereich derzeit nicht ausreichend abgegolten.