Wenn die EZB so weitermacht, soll man mit dem Geld nach Amerika

New York. Jetzt könnte es also doch so kommen, wie das so mancher Ökonom befürchtet hat. Seit Jahren pumpt die Europäische Zentralbank (EZB) – trotz Hochkonjunktur – Geld in die Märkte. Aktuell kauft sie monatlich noch Anleihen um 15 Milliarden Euro. Im Dezember wollen die Währungshüter das Programm beenden, und auch über eine Zinserhöhung 2019 denken sie laut nach. Einzig: Gerade jetzt trübt sich die Konjunktur ein und dank Italiens Flirt mit dem Staatsbankrott sowie dem Drama um den Brexit könnte es noch schlimmer kommen.