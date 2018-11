„Die meisten kommen, wenn etwas schiefgelaufen ist“

Wien. Vor ein paar Tagen rückte der Interessenverband für Anleger (IVA) ganz plötzlich in den Blickpunkt der Öffentlichkeit – durch einen Knalleffekt: Lang gehegte Pläne für seine Neuaufstellung, samt Generationenwechsel an der Spitze, sind geplatzt.

Eine breit aufgestellte gemeinnützige IVA-Stiftung hätte die Funktionen des Verbands übernehmen und ausbauen sollen, mit Dominik Hojas als Vorstandsvorsitzendem und dem langjährigen IVA-Chef Wilhelm Rasinger im Beirat. Vorigen Dienstag kam dann aber das Aus: „Wir ziehen hier und heute den Stecker“, sagte Hojas vor Journalisten. Der IVA habe Zusagen hinsichtlich der Namens- und Nachfolgerechte zurückgezogen.

Rasinger begründete seinen Rückzug mit zu großen Abweichungen vom ursprünglichen Vorhaben – dieses habe sich so nicht umsetzen lassen. Anstelle der Stiftung solle nun bloß ein gemeinnütziger Verein gegründet werden, „den gibt es aber schon“. (Wobei Hojas dem entgegenhält, dass es bloß eine Übergangslösung sei; just seit Dienstag sei die Stiftung, rein rechtlich gesehen, doch wieder in Reichweite.) Und die Finanzierung sei weniger breit aufgestellt als angedacht, sondern komme nur von börsenotierten Firmen. Das stelle die Unabhängigkeit als Anlegervertretung infrage, so Rasinger.