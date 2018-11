Was wir hier sehen, war noch lange keine Blase

New York. „Ist das nun eine Blase?“, titelte „Die Presse“ vor einem Jahr an dieser Stelle. Der US-Technologieindex Nasdaq raste von einem Rekord zum nächsten, und einige Beobachter begannen, die Lage mit jener vor dem Platzen der Dotcom-Blase zu Beginn des Jahrtausends zu vergleichen.



Sie haben ziemlich viel falsch verstanden, der Vergleich ist unangebracht. Zu diesem Schluss kamen wir damals, und hinter diesem Schluss kann man heute, gerade nach den zuletzt gesehenen Kurseinbrüchen, fester denn je stehen.



Auch wenn viele Investoren derzeit ein wenig hyperventilieren: Das war noch kein Drama, da sollte man die Kirche im Dorf lassen. Natürlich: Vergangene Woche machten alle Mitglieder der FAANG-Gruppe – Facebook, Amazon, Apple, Netflix und die Google-Mutter Alphabet – Bekanntschaft mit dem Bärenmarkt, notierten also um mehr als 20 Prozent unter ihrem Höchststand.

