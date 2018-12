Was nur zieht die Wiener Börse so nach unten?

Wien. Die Entwicklung des österreichische Aktienmarkts konnte sich in den vergangenen Jahren durchaus sehen lassen. Anleger stiegen seit 2015 jährlich zumindest mit einem einstelligen Plus aus. Im Vorjahr zählte der Wiener Leitindex sogar zu den besten weltweit.



Anders stellt sich die Situation in diesem Jahr dar. Der Handelskrieg der USA mit China und dem Rest der Welt, der Schuldenstreit der EU mit Italien, aber auch der Brexit lasten auf der guten Stimmung an den Börsen und machen die schönen Kursgewinne der Vergangenheit zunichte. Eines muss man fairerweise auch erwähnen: „Wenn die internationalen Aktienmärkte schlecht laufen, entwickelt sich Österreich selten gut“, sagt Raiffeisen-Fondsmanager Günther Schmitt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.12.2018)