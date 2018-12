Was Jerome Powell da sagte, wird uns schon bald alle treffen

New York. Es ist immer wieder beachtlich, wie ein paar Worte des wichtigsten Zentralbankers der Welt Investoren verrückt spielen lassen. Das Zinsniveau in den USA sei „gerade noch“ unter dem sogenannten neutralen Level, verkündete Notenbankchef Jerome Powell vergangene Woche. Und schwuppdiwupp, in kürzester Zeit legten die wichtigsten Aktienindizes wahre Kurssprünge hin.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.12.2018)