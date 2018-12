Es gibt etwas, das schlimmer ist als ein Handelskrieg

New York. Donald Trump hat es geschafft, eine vermeintlich gute Nachricht innerhalb kürzester Zeit in eine schlechte zu verwandeln. Von einem Durchbruch in den Gesprächen zwischen den USA und China war nach dem Treffen des US-Präsidenten mit seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping zu Monatsbeginn die Rede. Die Investoren reagierten enthusiastisch, die US-Börsen eröffneten die vergangene Woche mit einem Kursfeuerwerk. Schließlich sollen die Streithähne für drei Monate die Importzölle nicht erhöhen, eine Eskalation zum Jahreswechsel ist vom Tisch.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 10.12.2018)