Wird der Ölpreis Russland nun entfesseln?

Moskau/Wien. Die Welt braucht Russland, und Russland braucht die Welt. Eine These, die in Zeiten des Isolationismus paradox erscheint. Die aber andererseits genau in diesen Zeiten auch erhärtet wird. Nehmen wir die Entscheidung der Opec vom Freitag, die Ölproduktion zu kürzen, um den Preis zu stabilisieren. Hätte Russland nicht mitgezogen, wäre nichts daraus geworden. Und würde umgekehrt die globale Wirtschaft nicht so gut laufen, wäre die russische noch mehr im Eck, als sie aus diversen Gründen ohnehin ist.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 10.12.2018)