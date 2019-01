Auch kleine Kurseinbrüche sind erschreckend genug

Vorhersagen haben eine umso höhere Trefferquote, je allgemeiner sie sind. Dass es an den Börsen heuer turbulent zugehen wird, hat eine geschätzte Eintrittswahrscheinlichkeit von 99 Prozent, zur Not muss man eben an der Definition von „turbulent“ feilen. Dass Apple Tesla übernehmen wird, ist weniger wahrscheinlich, wäre aber interessanter.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.01.2019)