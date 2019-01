"Halte Rezession 2021 für möglich"

Die Presse: Alle reden von einem Konjunktureinbruch und davon, dass die Rezession kommt. Wie schlimm wird es wirklich?



Holger Schmieding: Zu einer Rezession würde es 2019 nur dann kommen, würde ein großer politischer Fehler geschehen. Das wäre etwa ein harter Brexit ohne Anschlussabkommen. Oder wenn Trump seinen Handelskrieg so weit führt, dass ein großer Teil des Handels zwischen den USA und China mit Strafzöllen von 25 Prozent belegt wird, ebenso wie europäische Autoausfuhren. Tritt das nicht ein, sieht es eher so aus, als ob wir nach einem konjunkturschwachen Winter wieder einen besseren Frühling erleben werden. Denn die europäische Wirtschaft ist in keiner schlechten Verfassung.



Wie hoch ist heuer die Wahrscheinlichkeit einer Rezession?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.01.2019)