Beim Blick auf die Aktienkurse zeigt sich momentan Verlockendes

New York. Börseninteressierte Zahlenfans kamen im Zuge der Ausschläge der vergangenen Wochen so richtig auf ihre Rechnung. Oftmals ging es in kürzester Zeit deutlich nach unten, zwischendurch setzte es unerwartete Sprünge nach oben. Das bringt Diskussionsstoff und lässt Raum für unterschiedliche Definitionen und Zahlenspiele. War das nun ein Crash, eine Korrektur, oder beides? Befinden wir uns in einem Bärenmarkt oder nicht? Es ist kompliziert, man könnte gar sagen: Fragt man drei Experten, bekommt man vier Meinungen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 14.01.2019)