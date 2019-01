Die Schwellenländer locken

Wien. Im Vorjahr schien es fast nur noch eine Frage zu geben: Nämlich jene, wie man als Anleger möglichst wenig Geld verliert. Besonders heftig waren die Verluste in einigen Emerging Markets. Vor allem die steigenden US-Zinsen verunsicherten Anleger zunehmend, verteuern sich dadurch doch auch die Dollarschulden der Schwellenländer. Zugleich wurden sichere US-Staatsanleihen attraktiver als schwankungsfreudige Investments in der Ferne. Und dann gab es noch länderspezifische Turbulenzen, etwa in der Türkei oder in Argentinien sowie in Venezuela.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 14.01.2019)