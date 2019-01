Wohin mit dem Geld, da die EZB feststeckt?

New York. Der Zug für Zinserhöhungen ist abgefahren, und die Europäische Zentralbank (EZB) ist nicht rechtzeitig aufgesprungen. Dabei wäre das Ticket für die Mitfahrt lange Zeit günstig gewesen: Die Weltkonjunktur lief gut. Die Eurokrise wurde erfolgreich zurückgedrängt. Und ein schönes Vorbild, wie man den Ausstieg aus der ultraexpansiven Geldpolitik angeht, hatte man in Gestalt der US-Notenbank Fed auch. Half alles nichts. Die Währungshüter beriefen sich auf die weiter recht niedrige Inflation und rechtfertigten so ihre Nullzinsen und Anleihenkäufe.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 28.01.2019)