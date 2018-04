Geldanlage: Die Turbulenzen sind zurückgekehrt

Wien. Das erste Quartal ist traditionell ein gutes für die Börsen. Gefährlich wird es erst zur Jahresmitte hin, was ja auch das Sprichwort „Sell in May and go away“ („Verkaufe im Mai und halte dich von den Börsen fern“) nahelegt. Heuer war das anders. Bereits im ersten Quartal wurde den Anlegern schmerzlich bewusst, dass es an den Börsen auch nach unten gehen kann.



Die Aktienmärkte haben die im Jänner erzielten Gewinne fast vollständig wieder abgegeben, nahezu alle wichtigen Indizes beendeten die ersten drei Monate im Minus. Wer alternativ auf Gold oder Bitcoin gesetzt hat, hat auch keine rechte Freude. Gold kann seit Jahren nicht aus seinem Seitwärtskanal (auf Eurobasis) ausbrechen, und Bitcoin rasselte in den ersten drei Monaten fast ebenso spektakulär nach unten, wie es im Schlussquartal des Vorjahres in die Höhe geschnellt war.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.04.2018)