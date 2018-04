Schafft Österreichs Markt den Turnaround?

Wien. Auch wenn man noch so viele Umfragen zum Thema Kapitalmarkt und Börsenaffinität durchführt: Das Ergebnis in Österreich wird nicht besser. So hat die vor Kurzem publizierte Erhebung des Meinungsforschers Peter Hajek gezeigt, dass hierzulande gerade einmal sechs Prozent der Befragten angeben, Aktien zu besitzen. Fünf Prozent haben Aktienfonds, drei Prozent Mitarbeiteraktien. Sieben Prozent sind bei gemischten Fonds dabei, sechs Prozent beim Fondssparen. („Die Presse“ berichtete.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 16.04.2018)