Die besten Zeiten nähern sich dem Ende

New York/Frankfurt. Anleger müssen sich auf die Abwärtsbewegung vorbereiten, da das Ende des Konjunkturzyklus nahe ist und Best-Case-Szenarien für die US-Märkte eingepreist sind, schreibt Morgan Stanley in einem Bericht. Was die USA betrifft, so würden die fiskalischen Stimuli das Wachstum in naher Zukunft zwar stützen, aber die Vorteile seien wahrscheinlich „im Kurs enthalten“ und erhöhen potenzielle Abwärtsrisken für die Märkte am Ende des Zyklus. Die Aktien hätten ihren Höchststand erreicht gehabt, bevor die Steuergesetze beschlossen worden seien. Die Märkte sind „dem Tagesende näher als dem Tagesbeginn“.

Gedämpfter werden auch die Erwartungen für die Aktiengewinne im Euroraum. Aktienstrategen prognostizieren zwar, dass der Euro Stoxx 50 Index seinen Höchststand bei gut 3670 Punkten vom Jänner noch übertreffen wird, doch erwarten sie jetzt nur noch einen Anstieg auf 3706 Zähler, wie aus dem Durchschnitt von 21 Prognosen in einer Bloomberg-Umfrage hervorgeht. Sorge bereitet ein stärkerer Euro und ein schwächeres Wirtschaftswachstum. (Bloomberg/est)

"Die Presse", 23.04.2018