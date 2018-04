Investieren in Zeiten des Krieges

New York. Es klingt wie Wasser auf die Mühlen der Gegner des Kapitalismus: In den Tagen seit dem Militärschlag gegen Syrien hat der wohl wichtigste Aktienindex der Welt, der S&P-500, fast zwei Prozent zugelegt. Geht man ein wenig weiter zurück und rechnet die Woche vor dem Angriff mit, in der Donald Trump die Raketen auf Twitter bereits angekündigt hatte, sind es mehr als drei Prozent. Freilich: Ein kausaler Zusammenhang besteht kaum. Für Investoren waren die guten Quartalsergebnisse der größten Firmen wichtiger als der von den USA koordinierte Militärschlag.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 23.04.2018)