Zertifikate: Die Giganten aus China

Wien. Bei Technologieaktien scheint es kein Ende der Rallye zu geben. Doch auch, wenn US-Konzerne wie Amazon, Alphabet oder Facebook für reichlich Schlagzeilen sorgen, gibt es zunehmend Konkurrenz, etwa aus China. Denn Unternehmen wie Baidu, Alibaba und Tencent – drei asiatische Internetgiganten – spielen eine immer wichtigere Rolle in der Technologiebranche.

Doch worum geht es bei diesen Firmen? Baidu hat sich längst zum Gegenstück zur US-amerikanischen Suchmaschine Google gemausert, während Alibaba eine Online-Handelsplattform betreibt und Tencent im Bereich der sozialen Internetmedien mitmischt. Dabei sollte man das dynamische Trio durchaus ernst nehmen, sie haben begonnen, an der Vormachtstellung der US-amerikanischen Mitwerber zu kratzen.

Was auch wenig verwunderlich ist. Alle drei Konzerne erzielen deutlich höhere Wachstumsraten – und wollen noch hoch hinaus.

Dabei reichen die Anfänge ein gutes Stück zurück. Genau zur Jahrtausendwende wurde etwa Baidu gegründet, das Unternehmen ist als Internetsuchmaschine Marktführer im Reich der Mitte. Vor allem der Rückzug Googles aus Protest gegen die China-Zensur im Jahr 2010 verhalf Baidu zum rasanten Aufstieg. Inzwischen mischt der chinesische Konzern in anderen Schwellenländern wie Brasilien, Ägypten, Indonesien oder Thailand kräftig mit.

Dabei erwirtschaftet Baidu fast 80 Prozent des Umsatzes mit mobilen Endgeräten. Zuletzt erzielte Baidu dabei einen weiteren wichtigen Meilenstein: So überschritt die Zahl der Nutzer der Baidu-App die Marke von 150 Millionen. Immerhin hatten in der Vergangenheit steigende Nutzerzahlen deutlich positive Auswirkung auf die Baidu-Geschäftsergebnisse.

Ein weiterer Internetgigant ist Alibaba, der meist mit dem US-Internethändler Amazon verglichen wird. Inzwischen geht der chinesische Konzern weiter, etwa mit dem Bezahldienst Alipay sowie der Finanztochter Ant Financial. Zum kräftigen Wachstum sollen auch relativ neue, stark wachsende Segmente wie das Cloud Computing – das Geschäft mit der virtuellen Datenspeicherung – beitragen.

Amazon hat es in China schwer

Und auch Amazon tut sich schwer, in China Fuß zu fassen. Während Alibaba im E-Commerce einen Marktanteil von mehr als 50 Prozent im Land hat, sind es bei Amazon nicht einmal ein Prozent.

Tencent mit Sitz in Shenzhen wiederum bietet Online-Spiele, Video-Plattformen und Bezahlsysteme an. Besonders verbreitet unter Chinesen ist der Nachrichtendienst WeChat. Auch im Ausland steigt die Zahl der Nutzer weiter an.

Dabei kommt den sogenannten „BAT“-Unternehmen (das Akronym bezieht sich auf die Anfangsbuchstaben der drei Konzerne) eine besondere Rolle zu, da Chinas Regierung sie auserkoren hat, um Geschäftsfelder wie etwa das autonome Fahren, „Smart-Cities“ oder die Medizintechnik voranzutreiben. Was den drei Riesen neue Perspektiven eröffnet.

Interessierte Anleger können auf die weitere Wertentwicklung der drei Titel etwa mit dem Indexzertifikat der Deutschen Bank (DE000DS8BAT5) setzen. Der BAT-Index wird von der ICF Bank berechnet und bildet die Kursentwicklung der drei Werte gleichgewichtet ab. Besonders risikofreudige Anleger können hingegen gehebelt mit einem Turbozertifikat auf Baidu etwa mit einem Zertifikat der Citi setzen (DE000CQ6FTA3). Hier liegt der aktuelle Hebel bei 4,05 Euro. Gewinne und Verluste werden dementsprechend vervielfacht. Wird allerdings die Barriere von 203,062 Dollar berührt oder unterschritten, verfällt das Zertifikat wertlos.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 23.07.2018)