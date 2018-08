Venture-Kapital: Bezos-Eltern legten früh in Amazon an

New York. Es könnte die erfolgreichste Venture-Investition der Geschichte gewesen sein. Im Jahr 1995 steckten Jackie und Mike Bezos 245.573 Dollar in die neue E-Commerce-Website ihres Sohnes, wie aus einem Prospekt zwei Jahre später hervorging. Es war ein großes Wagnis, wie Mike Bezos, der Stiefvater von Amazon-Gründer Jeff Bezos, während einer Veranstaltung 2015 im National Constitution Center in Philadelphia berichtete. „Wir hatten das Glück, dass wir im Ausland gelebt und ein paar Pennys gespart hatten, sodass wir Business-Angel sein konnten“, sagte Mike Bezos, ein kubanischer Immigrant.

Jeff Bezos, heute mit einem Vermögen von fast 150 Mrd. Dollar der reichste Mann der Welt, hatte sie über das Risiko aufgeklärt: „Ich möchte, dass ihr wisst, wie riskant das ist“, sagte der Sohn zu seinen Eltern, „weil ich zu Thanksgiving zum Abendessen kommen will, und ich will nicht, dass ihr sauer auf mich seid.“ Er wird wohl eher Extra-Portionen an Truthahn bekommen. Ein Börsengang und drei Aktiensplits später könnte der Anteil seiner Eltern heute fast 30 Mrd. Dollar wert sein, schreibt die Nachrichtenagentur Bloomberg. Die Bestände der Eltern sind seit Ende 1999 nicht mehr veröffentlicht worden. Obwohl unklar ist, wie viel sie noch besitzen, deuten fortwährende Spenden von Amazon-Aktien an ihre gemeinnützige Stiftung darauf hin, dass sie immer noch einen ganz schönen Brocken des zweitwertvollsten Unternehmens der Welt kontrollieren.

Spenden an Stiftung

Sie haben zwischen 2001 und 2016 595.027 Aktien an die Bezos Family Foundation gespendet, wie aus Mitteilungen an GuideStar, das Daten über gemeinnützige Organisationen sammelt, hervorgeht. Die 25.000 Aktien, die sie im Jahr 2016 verschenkten, waren zu diesem Zeitpunkt rund 20 Millionen Dollar wert. Die Stiftung konzentriert sich auf Bildung für junge Menschen.

Nach einer Analyse des Bloomberg Billionaires Index kontrollieren Jackie und Mike Bezos nach Anwendung historischer Verkaufsmuster und Berücksichtigung der offen gelegten Spenden weiterhin Aktien im Wert von zehn Milliarden Dollar. Die Bezos Family Foundation reagierte nicht auf E-Mail- und Telefonnachrichten von Bloomberg mit der Bitte um einen Kommentar. Auch Amazon lehnte eine Stellungnahme ab.

Wenn die Eltern nichts verkauft oder gespendet hätten, hätte das Paar rund 16,6 Millionen Aktien oder 3,4 Prozent der Firma. Die Gesamtrendite beliefe sich in diesem Fall auf 12.000.000 Prozent, eine Performance, die sogar die berühmtesten Risikokapitalgeber vor Neid erblassen lassen würde.

Zum Vergleich: SoftBanks 20-Millionen-Dollar-Wette auf Alibaba hat nach Berechnungen von Bloomberg seit 2000 einen Ertrag von 720.000 Prozent eingebracht. Sequoia Capitals WhatsApp-Investition erzielte rund 36.000 Prozent, als Facebook 2014 den Messaging-Service für 22 Milliarden Dollar kaufte. (Bloomberg/red)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.08.2018)