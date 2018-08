Staatsfonds lassen wohl bald von den USA ab

Wien. Der Kaufrausch amerikanischer Anlageklassen durch Staatsfonds dürfte sich einem Ende nähern. Zumindest vertritt die Bank of America diese Ansicht. „Es ist unklar, was der Auslöser sein wird, aber an einem gewissen Punkt erwarte ich, dass die Gewichtung hin zu den USA und insbesondere bestimmten Sektoren eine Rotation erfahren wird“, sagt Woodys Boueiz, der bei dem Institut den Bereich Sovereign Wealth Fonds leitet.

Das Vermögen der Staatsfonds hat sich in den vergangenen zehn Jahren mehr als verdoppelt, und zwar von 3,1 Billionen Dollar im Jahr 2008 auf nunmehr 7,45 Billionen Dollar, wie der Branchenbeobachter Preqin angibt. Verwunderlich ist das nicht. Immerhin hat allein der breite Index S&P 500 in den vergangenen fünf Jahren um mehr als 60 Prozent zulegt und kratzt an einer Rekordmarke. Der Kapitalpool ist zwar global, aber fast ein Drittel des Geldes kommt aus der ölreichen Region am Persischen Golf. Allein die Vereinigten Arabischen Emirate sind mit rund 1,2 Billionen Dollar investiert. Die Investments umfassen dabei alle Anlageklassen, von Aktien und Anleihen über Immobilien und Private Equity bis hin zu direkten Akquisitionen.

Rotation in Richtung Asien?

Da die Bewertungen schon ziemlich hoch seien, sei es schwierig, das Geld noch arbeiten zu lassen, sagt Boueiz. „Ich wäre nicht überrascht, würde ich eine taktische Rotation in Richtung Schwellenländer und Asien sehen. Staatsfonds und staatliche Pensionsfonds werden nach wie vor von ertragbringenden Vermögenswerten wie Infrastruktur, Immobilien, Strom- und Datenzentren angezogen, doch dieser Bereich wird immer überfüllter, insbesondere in den Industrieländern.“ (Bloomberg)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 20.08.2018)