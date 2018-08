Studie: Was Microsoft richtig gemacht hat

Wien. Große Unternehmen werden oft bequem und halten an ihrem Geschäftsmodell fest, solange es geht. Warum sollte man sich als Marktführer einem Wandel unterziehen, nur weil es kleine Konkurrenten gibt, die irgendwelche Nischen erschließen? So dachte man wohl bei Nokia vor zehn Jahren, und so dachte man beim Sofortbildkamera-Hersteller Polaroid, als die Digitalfotografie aufkam. „Der Grund, warum wir diese Maschine nicht stoppen konnten, war, dass Sofortbildfilme das Kerngeschäft dieses Unternehmens waren.“ Mit diesen Worten wird Ex-Polaroid-Chef Gary DiCamillo in einer Studie der Boston Consulting Group („Creating Urgency amid Comfort“) zitiert.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 27.08.2018)