USA: Hohe Kurse, billige Aktien

New York.Es klingt paradox: Da kratzt der breite S&P 500 wieder einmal an einem neuen Rekordwert und trotzdem sind die Aktien des wohl weltwichtigsten Index derzeit deutlich billiger als noch zu Jahresbeginn. Nicht nur das: Die Bewertung ist im Durchschnitt in etwa auf dem Niveau wie nach dem Kursgemetzel Anfang Februar.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 27.08.2018)