Was jetzt für chinesische Wertpapiere spricht

New York. Auf den ersten Blick mag das ziemlich verwirrend sein. Da gibt US-Präsident Donald Trump die bisher zahlenmäßig schwerwiegendsten Zollsanktionen gegen China bekannt. Und die Börse in Shanghai legt geradezu ein Kursfeuerwerk hin, gewinnt innerhalb von zwei Tagen mehr als drei Prozent.



Was ist da los? Sind etwa die Warnungen, dass der Handelskrieg zwischen den beiden weltgrößten Volkswirtschaften zu verheerenden Kurseinbrüchen führen kann, völlig überzogen?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 24.09.2018)