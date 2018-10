Wenn das Modeabenteuer zum Fiasko wird

Wien. Sie sind modern, ziehen ein junges Publikum an und geben in Sachen Mode im besten Fall den Ton an: Ketten wie die spanische Inditex-Gruppe oder der schwedische Hennes & Mauritz-Konzern. Ihre Produkte und die anderer Hersteller finden sich zwar in zahlreichen Kleiderschränken dieser Welt wieder, für ein Investment qualifiziert sich ein Unternehmen deshalb aber noch lang nicht.

Betrachtet man die Aktienkursentwicklung einiger Firmen, wird relativ schnell klar, dass man als Anleger wohlüberlegt an das Thema Bekleidungsindustrie herangehen muss. Die Hersteller kämpfen derzeit nämlich an mehreren Fronten.

Ein Blick auf die deutsche Modefirma Gerry Weber (mit Marken wie Hallhuber) zeigt beispielsweise, wie schnell man sein veranlagtes Geld dahinschmelzen sehen kann. Das Papier ist derzeit so billig wie seit 2003 nicht mehr. Zwar konnte die Aktie im Sommer 2014 mit fast 40 Euro noch ein Rekordhoch erklimmen. Seither geht es aber bergab. Als kürzlich bekannt wurde, dass sich die Gründerfamilie Weber aus dem operativen Geschäft zurückziehen wird, machte die Aktie zwar einen veritablen Kurssprung. Über die seit längerem anhaltende Flaute dürfte das aber kaum hinwegtrösten. Das Unternehmen musste in der Vergangenheit bereits Filialen schließen und auch Arbeitsplätze abbauen.

Im Herbst teilte Gerry Weber der Öffentlichkeit mit, seine Sanierungsfähigkeit überprüfen zu lassen. Diese ist zwar gegeben, wie ein Mitte Oktober veröffentlichtes Gutachten feststellte, doch wird es ohne den weiteren Abbau von Jobs nicht gehen. Auch „tiefe Einschnitte“ in der Unternehmensstruktur wurden der Firma empfohlen. Das neue Management soll nun schaffen, was dem alten nicht gelang: sich an den veränderten Modemarkt anpassen.

Problem Internet

Auch der Kursverlauf der Esprit-Aktie ist alles andere als erbaulich. Das Papier hat vor dem Ausbruch der Finanzkrise seinen Höhepunkt erreicht, dümpelt nun aber seit Jahren auf niedrigem Niveau dahin. Unterm Strich hat der Kurs um 98 Prozent nachgegeben. Im abgelaufenen Geschäftsjahr schlitterte Esprit mit umgerechnet rund 270 Mio. Euro in die Verlustzone. Allein auf 140 Mio. Euro summierten sich die Kosten für Filialschließungen.

„Momentan beeinträchtigt uns eine Kombination interner Schwächen. Dazu gehören die hohe Kostenstruktur, die nicht mehr in Relation zu unserem Umsatz steht, zu viele verlustbringende Geschäfte, eine fehlende klare Markenidentität sowie Produkte, die nicht den Erwartungen unserer Kunden entsprechen“, sagt Firmenchef Anders Christian Kristiansen. Die Unternehmen eint zudem noch ein Problem: der Kampf gegen die Konkurrenz aus dem Internet. Auch billigere Ketten wie etwa Primark ziehen den zuvor noch etablierten Betrieben Kunden ab. Das Wetter spielt in der Modeindustrie freilich auch immer eine Rolle. Passt die Kollektion nicht zu den Außentemperaturen, bleiben die Anbieter auf der Ware sitzen und müssen sie mit Rabatten losschlagen.

Trend erkennen

„Wir nehmen die Bekleidungsindustrie ungern in unser Portfolio auf“, sagt Alexander Adrian, Fondsmanager bei der Schoellerbank. Der Grund dafür ist schnell geliefert: „Es besteht die Gefahr, dass Unternehmen einen Trend nicht richtig vorhersehen und deshalb das ein oder andere Quartal in Mitleidenschaft gerät.“

Bleibt eine Kollektion liegen, können die Firmen aufgrund ihrer Strukturen meist nicht schnell genug reagieren. Und dann sei viel Zeit verloren gegangen, so Adrian. Als Aktionär bleibt einem dann nur, dabei zuzusehen, wie der Kurs immer weiter fällt und auf neue Impulse zu warten.

Wende bei H&M?

Als Anleger weiß man jedoch nicht, wie schnell sich das Geschäft am Ende des Tages drehen kann. Adrian sagt: Bei Hennes & Mauritz habe man zunächst auch gedacht, dass es einmal ein Quartal schlechter läuft. Unterm Strich sind – zumindest, wenn man sich die Performance des Papiers ansieht – aber einige schlechte Jahre ins Land gezogen. Seit dem Sommer 2015 hat das Papier 50 Prozent an Wert verloren. In den vergangenen Wochen ging es jedoch wieder kräftig bergauf. Ob die Aktie günstig ist, weiß man aber noch nicht.

Firmenchef Persson sieht das Unternehmen derzeit jedenfalls besser aufgestellt als noch im Vorjahr, und auf dem richtigen Weg. Die Schweden krempeln gerade ihre Logistik um und versuchen, On- und Offline-Geschäft besser zu verzahnen. Im dritten Quartal kam es zwar zu einem Gewinnrückgang, für einen Kurssprung reichte es aber allemal. Analysten zeigten sich etwa mit der höheren Bruttomarge und den Umsätzen auf vergleichbarer Basis zufrieden. Investoren hoffen vor allem darauf, dass die Schweden nun die Wende geschafft haben könnten.

Immer wieder tauchten in der Vergangenheit übrigens auch Gerüchte auf, wonach Firmenchef Stefan Persson H&M von der Börse nehmen könnte. Dies wies er aber als „unbegründet“ zurück.

Inditex produziert schneller

Ganz anders sah die Kursentwicklung der Zara-Mutter Inditex aus. Seit ihrem Börsengang brachte das Papier Anlegern ein Plus von 600 Prozent. Seit dem Frühjahr 2017 hat es aber ein Drittel seines Werts verloren. Zuletzt legte Inditex das schwächste Umsatzwachstum in vier Jahren vor.

Noch haben die Spanier aber einen Vorteil: Sie schaffen es, schnell auf Trends zu reagieren. Die Produktion kann binnen zwei bis drei Wochen umgestellt werden, sagt Adrian. Mitarbeiter an der Kasse würden rückmelden, welche Ware gekauft und welche links liegen gelassen werde. Häufen sich die Meldungen in einer Region, reagiert die Zentrale umgehend und adaptiert das Sortiment.

Auch die Verzahnung von on- und offline funktioniert laut Adrian. Denn während der Händler Zalando vermutlich mit hohen Rücklaufquoten (die Zahlen werden nicht mehr veröffentlicht) kämpfe, versuche Zara, Pakete durch lokale Shops bestücken zu lassen, was Transportkosten spart. Der Ausblick für das zweite Halbjahr sei jedenfalls beruhigend, findet immerhin Anne Critchlow von Société Générale.

Was Sie beachten sollten bei . . . . . . der Aktienauswahl

Aktionäre von Bekleidungsfirmen hatten in den vergangenen Monaten häufig wenig zu lachen. Wann ein Unternehmen die Trendwende schafft, ist schwer vorhersehbar. Tipp 1 Zyklischer Konsum. Die Bekleidungsindustrie gilt als zyklische Branche: In Krisenzeiten neigen Konsumenten dazu, weniger neue Kleider zu kaufen (während sie etwa auf Nahrungsmittel nicht verzichten können). Im Aufschwung gibt es dagegen Nachholbedarf. Dementsprechend stark schwanken die Kurse von Bekleidungsfirmen mit der Konjunktur. Tipp 2 Konjunktur und Modetrends. Bekleidungsaktien sind allerdings nicht nur Konjunkturzyklen unterworfen. Die Unternehmen können etwa auch unter Wetterbedingungen leiden (ist es im Sommer zu heiß, machen sie weniger Umsatz), es kann auch passieren, dass sie einen aktuellen Modetrend verschlafen. Ob sie das tun, ist allerdings schwer vorhersehbar. Tipp 3 Kennziffern. Wie bei allen Aktien gilt: Es gibt Kennziffern, die zeigen, ob Aktien teuer oder billig sind: das Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV), das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV), die Dividendenrendite. Ein im historischen Vergleich oder Branchenvergleich niedriges KBV oder KGV bedeutet, dass eine Aktie billig ist. Ob zu Recht oder zu Unrecht, sagt dies nicht aus. Tipp 4 Einstiegspreis. Grundsätzlich ist es eine gute Idee, unterbewertete Aktien zu kaufen. Oft gibt es aber einen guten Grund dafür, dass Aktien scheinbar billig sind. Und selbst, wenn sich die anderen Marktteilnehmer tatsächlich irren und einen Titel zu Unrecht meiden, muss man sich oft auf eine lange Wartezeit einstellen, bis man Recht bekommt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 29.10.2018)