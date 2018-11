Wie man auf die Wahlen in den USA wettet

New York. Es war am späten Abend des 8. November 2016. Von Minute zu Minute wurde klarer, dass der nächste Präsident der USA Donald Trump heißen wird. Die Futures auf die wichtigsten Indizes stürzten ab. Der Wirtschaftssender CNBC hatte eine Expertenrunde versammelt und man war sich einig: Es droht ein Kursgemetzel. In den kommenden Tagen werde es um drei bis fünf Prozent nach unten gehen. Mindestens. Am 9. November ging die Sonne auf und der S&P 500 Index legte um 1,5 Prozent zu. Im Monat nach der Wahl gewann er mehr als fünf Prozent.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 05.11.2018)