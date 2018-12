Sind wir schon mitten im Bärenmarkt?

Wien. Je länger der Bullenmarkt in den USA währt (bald sind es zehn Jahre), desto mehr Anleger fragen sich, wann wieder ein Bärenmarkt ausbricht und die Märkte um mehr als 20 Prozent abstürzen. Wenn von den „Märkten“ die Rede ist, ist meist der US-amerikanische S&P 500 gemeint.

Die gegenwärtigen Turbulenzen an den Börsen sehen die meisten vorerst lediglich als Korrektur und rechnen mit einer baldigen Erholung. Doch gibt es auch andere Stimmen: Ed Clissold von Ned Davis Research sagte kürzlich zu CNBC, der Bärenmarkt sei seiner Meinung nach bereits da. Der S&P 500 hat von seinem Allzeithoch ab Ende Jänner zwar erst um zehn Prozent korrigiert, in den nächsten Monaten werde es aber noch tiefer gehen. Es stünden noch einige negative Überraschungen an, glaubt Clissold. Dass das Wachstum wegen der abflauenden Effekte der Steuerreform schrumpft, wird ohnehin bereits erwartet. „Aber die Verlangsamung wird möglicherweise größer ausfallen als angenommen.“ Rezession sei jedoch weit und breit keine in Sicht, deswegen werde der Spuk im zweiten Quartal enden. „Durchschnittliche Nicht-Rezessionsbärenmärkte dauern sieben Monate“, sagt Clissold. In Summe werde das nächste Jahr mit Kursgewinnen enden.