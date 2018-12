Was große Fische jetzt mit ihrem Geld tun

New York. Es war schon einmal leichter, gute Investments aufzuspüren. Dazu ein vielsagendes Beispiel, das die Unsicherheit der Marktteilnehmer im Jahr 2018 aufzeigt: Der weltwichtigste Index S&P 500 hat heuer bisher an fünf Tagen mehr als drei Prozent seines Wertes verloren. Einen Anstieg in dieser Höhe gab es kein einziges Mal. Das hat auch eine historische Dimension: Ein fünfmaliges Minus von mehr als drei Prozent ohne entsprechenden Anstieg innerhalb eines Jahres gab an der New Yorker Börse noch nie.



Auch 2019 wird holprig werden, da sind sich fast alle Experten einig. Das muss keineswegs heißen, dass es ausschließlich nach unten geht. Es heißt lediglich, dass eine konstante Reise nach oben, wie wir sie aus den vergangenen Jahren kennen, nicht zu erwarten ist. Die Strategie, Aktien nach ihrem globalen Gewicht — also zum größten Teil amerikanische — zu halten und dabei zuzusehen, wie sie steigen, wird wohl nicht funktionieren. Was also tun? Nicht in Panik verfallen, sondern vorsichtig umschichten, heißt die Devise.