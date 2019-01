Jetzt gibt es auch für Normalsterbliche eine neue Möglichkeit, sich an Firmen zu beteiligen

Wien. Mit 21. Jänner wurden zwei neue Marktsegmente an der Wiener Börse gestartet: Direct Market und Direct Market Plus. Sie ersetzen den bisherigen Mid Market, der zuletzt kaum noch Bedeutung hatte. Kleineren und mittleren Unternehmen (KMU) soll dadurch der Zugang zum Kapitalmarkt erleichtert werden, auch Jungunternehmen werden dezidiert angesprochen. Die erforderliche Mindestbestandsdauer für ein Listing im Segment mit den strengeren Anforderungen, dem Direct Market Plus, beträgt lediglich ein Jahr.

