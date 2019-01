Die Rohstoffe für die Elektromobilität sind rar – und schmutzig

Wien. Nun ist das Thema also auch in Europa so richtig angekommen. Das Jahr 2018 brachte es ausführlich und teilweise spektakulär in den Fokus. Spektakulär in Österreich, wo die australische Bergbaufirma European Lithium ankündigte, 400 Millionen Euro in Kärnten zu investieren, um Lithium abzubauen – dabei gibt es noch nicht einmal eine Machbarkeitsstudie.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 21.01.2019)